Brasile-Norvegia le pagelle | Haaland strepitoso 9 Endrick gara da dimenticare 4,5
Nella partita tra Brasile e Norvegia, Haaland ha ottenuto il voto più alto con 9, mentre Endrick ha ricevuto 4,5. Tra i brasiliani, diversi giocatori sono stati bocciati, tra cui Bruno Guimaraes e Gabriel. La squadra norvegese ha invece registrato ottimi risultati, con il portiere Nyland che si è distinto per numerose parate decisive e ha ricevuto voti elevati.
Tantissimi bocciati nella squadra di Ancelotti, da Bruno Guimaraes a Gabriel. Spiccano invece tanti bei voti in quella di Solbakken: oltre al centravanti del City, grandissima partita del portiere Nyland, autore di molte parate decisive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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