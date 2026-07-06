Brasile-Norvegia le pagelle | Haaland strepitoso 9 Endrick gara da dimenticare 4,5

Notizia in breve

Nella partita tra Brasile e Norvegia, Haaland ha ottenuto il voto più alto con 9, mentre Endrick ha ricevuto 4,5. Tra i brasiliani, diversi giocatori sono stati bocciati, tra cui Bruno Guimaraes e Gabriel. La squadra norvegese ha invece registrato ottimi risultati, con il portiere Nyland che si è distinto per numerose parate decisive e ha ricevuto voti elevati.