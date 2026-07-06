brasile la federcalcio conferma la fiducia ad ancelotti

La Confederazione Brasiliana di Calcio ha confermato il sostegno a Carlo Ancelotti come allenatore della nazionale, nonostante la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia agli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo la partita.

La Confederazione Brasiliana di Calcio (Cbf), ha confermato il pieno appoggio a Carlo Ancelotti alla guida della nazionale, anche dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia agli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026. Secondo il direttore esecutivo delle nazionali della Cbf, Rodrigo Caetano, il Brasile deve portare avanti un "ciclo nella normalità" fino alla Coppa del Mondo 2030, "con più calma", rispetto ai frequenti cambi di allenatori che hanno segnato gli ultimi quattro anni., "Con l'allenatore garantito per il prossimo ciclo, potremo iniziare a settembre la ricostruzione di una squadra, prendendo i lati positivi da questa Coppa e facendo gli aggiustamenti," ha detto il dirigente nella zona mista dopo la partita. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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