Bolelli-Vavassori eliminati da Wimbledon | fuori agli ottavi nel doppio

Da sportface.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati eliminati agli ottavi di finale del doppio a Wimbledon 2026. La loro corsa nel torneo si interrompe in questa fase, segnando la fine della loro partecipazione.

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L’Italia perde due grandi protagonisti nel doppio di Wimbledon: Bolelli e Vavassori sono già stati eliminati già agli ottavi Finisce qui il sogno di gloria di Simone Bolelli e Andrea Vavassori sull’erba di Wimbledon 2026. La coppia azzurra, campione in carica e numero uno del tabellone, si arrende agli ottavi di finale, cedendo il passo alla solida formazione croato-statunitense formata da Nikola Mektic e Austin Krajicek. Al termine di una battaglia vera, durata oltre due ore e mezza, gli italiani devono inchinarsi al punteggio di 6-7 6-4 4-6. Un match di altissimo livello, estremamente equilibrato e deciso davvero da un soffio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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