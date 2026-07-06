Per i pazienti che utilizzano dispositivi elettromedicali salvavita, è possibile richiedere un generatore di emergenza alla ASL. La procedura prevede la presentazione di una domanda specifica e la documentazione attestante l’uso di apparecchi salvavita. Inoltre, è disponibile il Bonus Elettrico, un incentivo per sostenere i costi energetici legati all’utilizzo di tali dispositivi. La richiesta deve essere presentata secondo le modalità stabilite dalle autorità sanitarie e energetiche.

Guida per i pazienti che utilizzano dispositivi elettromedicali salvavita: richiesta del generatore d’emergenza alla ASL e Bonus Elettrico. Le recenti interruzioni dell’energia elettrica che hanno interessato diverse aree del Paese hanno riportato al centro dell’attenzione un tema di fondamentale importanza: la tutela delle persone che dipendono da apparecchiature elettromedicali salvavita. Per chi utilizza quotidianamente ventilatori polmonari, concentratori di ossigeno, pompe per la nutrizione artificiale, aspiratori o altri dispositivi indispensabili, anche un blackout di breve durata può rappresentare un serio pericolo. È quindi essenziale conoscere gli strumenti di assistenza previsti dal Servizio Sanitario Nazionale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Blackout e apparecchi salvavita: come ottenere un generatore ASL

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