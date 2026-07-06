Polycart, azienda di Assisi fondata nel 1977 e specializzata in film e imballaggi biodegradabili e compostabili, ha ricevuto un attestato di merito da Biorepack e Sda Bocconi.

POLYCART, azienda di Assisi fondata nel 1977 e specializzata in film e imballaggi flessibili biodegradabili e compostabili, ha ricevuto, di recente, l’attestato di merito Biorepack – Sda Bocconi. Il premio riconosce il contributo dell’azienda alla crescita e alla sostenibilità della filiera italiana delle bioplastiche. "Questo riconoscimento conferma il buon lavoro svolto negli ultimi anni – dichiara Luca Bianconi, amministratore delegato di Polycart – e premia la nostra capacità di trasformare la ricerca in soluzioni ecologiche concrete. Ci incoraggia a proseguire su questa strada. Continueremo a investire nel settore, potenziando una filiera strategica per il Paese e valorizzando l’Umbria come laboratorio d’avanguardia per la bioeconomia circolare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Biorepack e Sda Bocconi premiano Polycart per la sostenibilità negli imballaggi

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