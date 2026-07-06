Un bambino di tre anni è stato gettato nel recinto dei coccodrilli di uno zoo di famiglia nel Cambridgeshire, in Inghilterra. La famiglia ha diffuso un aggiornamento sulle condizioni del bambino mentre prosegue la sua ripresa. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’accaduto né sulle eventuali persone coinvolte. La scena si è svolta all’interno di uno zoo privato gestito dalla famiglia stessa.

La famiglia del bambino di tre anni che sarebbe stato gettato nel recinto dei coccodrilli di uno zoo a conduzione familiare nel Cambridgeshire, in Inghilterra, ha condiviso un nuovo aggiornamento sulle condizioni del figlio mentre continua la sua ripresa. Il bambino di tre anni sarebbe stato preso in braccio da uno sconosciuto e gettato nel recinto che ospita i coccodrilli dello zoo Johnsons of Old Hurst il mese scorso. È stato attaccato da uno dei rettili e ha riportato gravi ferite. In seguito all’orribile incidente, il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Addenbrooke’s in condizioni critiche. Poco dopo, la famiglia ha rilasciato una dichiarazione ringraziando il personale dello zoo per avergli salvato la vita. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Bimbo, 3, gettato tra i coccodrilli nello zoo di famiglia

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Bimbo gettato fra coccodrilli nello zoo, il sospettato rilasciato su cauzione

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