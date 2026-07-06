Bergamo Saldi bene la partenza Nonostante le spaccate | in città l’intrattenimento serale aiuta e comprano anche i turisti

Da bergamo.corriere.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bergamo, i saldi hanno avuto una buona partenza, nonostante alcuni episodi di spaccate. L’intrattenimento serale sta favorendo le vendite e attrarre anche turisti. I centri commerciali offrono parcheggi gratuiti, aria condizionata e una vasta scelta di marchi, inclusi ristoranti, che contribuiscono alla frequentazione. La presenza di clienti si mantiene elevata, anche con le difficoltà legate agli atti vandalici.

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Da un lato i centri commerciali con le comodità dei parcheggi gratuiti, dell’aria condizionata e della concentrazione in un unico spazio di centinaia di marchi, ristorazione compresa. Dall’altro la città, in particolare il centro, con negozianti conosciuti e l’appeal di iniziative di intrattenimento. In mezzo la caccia all’affare, perché se la prudenza è d’obbligo, tra bollette e pieni di benzina sempre più cari, la stagione dei saldi resta sempre il momento in cui puntare a qualche acquisto extra. Si spiega così il momento di discreta euforia da shopping registrato sabato, in avvio della stagione degli sconti che durerà per due mesi;... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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