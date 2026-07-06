«Buon compleanno, Basel». «Grazie». Incontro Basel Adra il giorno del suo trentesimo compleanno. Con lui in Italia ci sono anche Nicholas, Maria, Joseph e Daniela. Più che collaboratori, sembrano fratelli. Uniti da anni di lavoro, amicizia e battaglie condivise. Con Basel siamo coetanei, ma siamo cresciuti in mondi che non potrebbero essere più diversi, a cominciare dal bene primario della casa. Per me è sempre stata una certezza. Per lui è stata una battaglia. Nato ad At-Tuwani, uno dei villaggi di Masafer Yatta, nel sud della Cisgiordania, per anni ha documentato demolizioni, sfratti, espulsioni e proteste nella sua comunità. Oggi il suo nome è legato a No Other Land, il documentario realizzato insieme a Hamdan Ballal, Yuval Abraham e Rachel Szor che nel 2025 ha vinto l’Oscar come Miglior Documentario. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Basel Adra, regista di No Other Land: «Mia madre porta avanti la tradizione del Tatreez: non è solo un ricamo, è quasi una carta d’identità. Masafer Yatta esiste ancora perché siamo persone che si aggrappano alla vita»

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