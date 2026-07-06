L’autopsia sul corpo di Ciarelli, deceduto in un incidente a Silvi, ha evidenziato lesioni gravissime causate dall’impatto. La Procura sta ancora indagando sulla dinamica dello schianto. La salma è stata riconsegnata ai familiari per i funerali.

Teramo - L’esame medico-legale indica lesioni gravissime provocate dall’impatto. La Procura prosegue gli accertamenti sulla dinamica, mentre la salma è stata restituita ai familiari per i funerali. Sono stati i gravissimi traumi riportati nello schianto a provocare la morte di Massimo Ciarelli, il 43enne pescarese deceduto nella serata del 1° luglio al termine dell’inseguimento iniziato a Montesilvano e concluso nel territorio di Silvi. Lo scooter sul quale viaggiava si era scontrato con una Jeep Renegade dei carabinieri impegnata nelle operazioni. A chiarire le cause del decesso è stata l’autopsia eseguita nell’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo dalla medico legale Donatella Fedeli. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Autopsia Ciarelli, cosa ha rivelato l’esame dopo lo schianto fatale a Silvi

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