australia e figi hanno firmato un accordo di reciproca difesa

Australia e Figi hanno firmato un accordo di difesa reciproca, impegnandosi a sostenersi in caso di attacco militare. L’intesa rientra in una serie di azioni diplomatiche del governo australiano, mirate a limitare l’espansione dell’influenza cinese nella regione del Pacifico meridionale.

Australia e Figi hanno firmato un accordo con cui si sono impegnati a difendersi a vicenda in caso uno dei due paesi venga attaccato militarmente. L’accordo fa parte di una serie di iniziative diplomatiche con cui il governo australiano sta cercando di contenere la crescente influenza della Cina nella parte meridionale dell’oceano Pacifico. L’anno scorso fu firmato un accordo molto simile a questo tra Australia e Papua Nuova Guinea. L’accordo è stato firmato a Suva, la capitale delle isole Figi, dal primo ministro australiano Anthony Albanese e dal primo ministro figiano Sitiveni Rabuka, e formalmente istituisce l’Ocean of Peace Alliance, un’alleanza aperta anche ad altri paesi della regione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Australia and Fiji strike historic new defence and climate alliance

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