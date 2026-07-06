Aurora Ramazzotti si è sposata e tra acconciatura e make up il beauty look è romantico Perfetto per un matrimonio d' estate

Da iodonna.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il weekend si è celebrato il matrimonio tra una nota influencer e il suo sposo in un castello siciliano. La sposa ha optato per un look romantico con capelli lunghi e ondulati e un trucco naturale. L’evento si è svolto in un’atmosfera semplice e suggestiva, con la cerimonia che ha attirato l’attenzione per la sua atmosfera intima. Nessuna altra informazione sui partecipanti o dettagli dell’evento è stata resa nota.

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A urora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati nel week end al Castello di Xirumi, nel cuore della Sicilia. Ed è subito poesia. Romantico nella sua semplicità il beauty look scelto dalla sposa: lunghi capelli lucenti, onde morbide a creare un leggero movimento, make up naturale. Il perfetto beauty look per la sposa romantica d’estate. Aurora Ramazzotti sposa in infradito nel paese di Pippo Baudo: oggi il matrimonio vero e proprio X Leggi anche › Aurora Ramazzotti si sposa: la romantica proposta di Goffredo Cerza a Londra Aurora Ramazzotti, il beauty look luminoso per il sì. Niente di elaborato, solo tanta luminosità e gioia. Per il giorno del “Sì, lo voglio” Aurora Ramazzotti ha scelto un beauty look naturale, all’apparenza semplice ma molto luminoso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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