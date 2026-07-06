Durante il primo weekend di luglio si sono celebrate tre nozze di personaggi noti. In Italia, Aurora Ramazzotti e Francesca Vecchioni si sono sposate in cerimonie celebrate nello stesso paese. Nel frattempo, a New York, si è svolto il matrimonio di una popstar internazionale. Sono stati condivisi sui social foto e video delle celebrazioni, che hanno visto la presenza di amici e parenti. Le cerimonie si sono svolte in location diverse e sono state documentate da immagini pubblicate online.

Il primo weekend di luglio è stato all’insegna dell’amore, con ben tre nozze celebrate: quelle di Aurora Ramazzotti e Francesca Vecchioni in Italia, e quello di Taylor Swift a New York. Le tre spose, diversissime tra loro, sono state virtualmente unite in una giornata di festeggiamenti, gioia e affetti più cari. Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati. La prima a dire “sì” è stata Taylor Swift, che venerdì 3 luglio si è sposata con la stella dell’NFL Travis Kelce al Madison Square Garden. Mille invitati, una cerimonia che si è trasformata rapidamente in uno show dal vivo, la sposa con un abito da sogno bianco firmato Christian Dior e tra gli invitati metà Hollywood, da Selena Gomez a Gigi Hadid. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Aurora Ramazzotti e Francesca Vecchioni in Italia, Taylor Swift a New York: le foto e il video dei tre matrimoni vip del weekend

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