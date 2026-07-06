L’8 luglio 2026 il palco dell’Ippodromo delle Capannelle si prepara ad accogliere per la prima volta l’esplosiva carica del gruppo sudcoreano ATEEZ, protagonista di un appuntamento internazionale di grandissimo richiamo. La band ha scelto proprio il festival estivo della Capitale per l’unica tappa nel nostro Paese, confermando la centralità della rassegna nel circuito dei grandi eventi globali. L’atteso concerto promette di richiamare appassionati da ogni parte della penisola e dall’Europa, pronti a vivere una serata all’insegna della grande musica dal vivo. Un debutto storico per la Capitale. Formato da Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung e Jongho, il celebre gruppo sudcoreano è pronto a regalare al pubblico romano una performance di altissimo livello scenotecnico e vocale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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© Ezrome.it - ATEEZ a Rock in Roma 2026: l’energia del K-pop sbarca all’Ippodromo delle Capannelle

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