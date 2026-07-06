Ferrovie dello Stato ha aperto un bando di assunzioni rivolto a laureati, con stipendi netti di circa 1.830 euro al mese. La selezione riguarda posizioni tecniche a tempo indeterminato e le candidature devono essere presentate entro il 14 luglio. Le opportunità sono disponibili nelle sedi di Roma, Milano e Verona.

Le assunzioni Ferrovie dello Stato aprono nuove porte ai giovani laureati che sognano un posto nel settore dei trasporti. Il gruppo cerca profili tecnici da inserire a tempo indeterminato nelle sedi di Roma, Milano e Verona. Lo scopo è rinnovare e potenziare le infrastrutture del Paese con personale qualificato e ben preparato.Assunzioni Ferrovie dello Stato: i profili richiestiIl gruppo FS ha avviato una campagna di reclutamento su tutto il territorio nazionale. Le ricerche riguardano tre figure da collocare nella società FS Engineering: il progettista telecomunicazioni, il progettista impianti industriali e il progettista trazione elettrica. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Assunzioni Ferrovie dello Stato: stipendio netto da 1.830 euro al mese, scadenza il 14 luglio

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