assoluti u20 che doualla sfiorata la doppietta

A Caorle, ai Campionati Italiani Under 20 di atletica, Kelly Ann Doualla Edimo del CUS Pro Patria Milano ha conquistato due medaglie. La atleta lombarda ha ottenuto un primo e un secondo posto, sfiorando la doppietta. La manifestazione si è svolta in un periodo di successi per l’atletica italiana, con atleti che hanno migliorato record e personali. Doualla Edimo ha partecipato alle gare tra le più competitive della categoria under 20.

Nei giorni da sogno dell’atletica azzurra, tra record infranti e personali, anche Kelly Ann Doualla Edimo ha voluto dire la sua. A Caorle, in occasione dei Campionati Italiani Under 20, la lombarda del CUS Pro Patria Milano è salita per due volte sul podio. Sabato l’azzurrina ha ancora una volta dettato legge nei suoi 100. Nella distanza che l’ha fatta conoscere al grande publico, la campionessa europea U20 ha tagliato il traguardo per prima con 11.44, alla terza gara in poco più di cinque ore, dopo aver corso batterie e semifinali. Ieri, ha invece dimostrato di poter essere competitiva pure nei 200. Nell’altra distanza è seconda alle spalle della milanese Elisa Valensin. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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