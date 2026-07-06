ascolti tv i mondiali stravincono e annientano racconto di una notte

Nella serata del 5 luglio, gli ascolti televisivi hanno premiato la partita dei Mondiali tra Brasile e Norvegia, conclusa con una sconfitta per il Brasile per 1-2. La trasmissione ha registrato il maggior numero di spettatori, superando gli altri programmi in palinsesto. La vittoria dei Mondiali ha attirato l’attenzione del pubblico, lasciando le altre trasmissioni in secondo piano. I dati ufficiali mostrano un picco di ascolti durante la partita, confermando il forte interesse per l’evento sportivo.

I dati degli ascolti tv del 5 luglio assegnano la vittoria ai Mondiali, dove il Brasile ha incassato una brutta sconfitta Gliascolti tvdel 5 luglio assegnano la vittoria alla partita deiMondiali, Brasile – Norvegia, finita 1-2. Il match è stato seguitissimo tanto cheRacconto di una nottenon ha avuto alcuna speranza. In accessLa Ruota della Fortuna ha realizzato 3.717.000 spettatori pari al 24.8% di share. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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