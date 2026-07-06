Argentina Messi incontra di nuovo Manu Gutierrez | il video

Notizia in breve

Lionel Messi si è avvicinato a Manu Gutierrez, giornalista venezuelano con paralisi cerebrale, prima di entrare nel campo di allenamento dell’Argentina. Il giocatore ha salutato Gutierrez, che era presente tra gli spettatori, e ha scambiato qualche parola con lui. Il video dell’incontro è stato condiviso sui social. La scena si è svolta prima dell’allenamento con la squadra nazionale.