Argentina Messi incontra di nuovo Manu Gutierrez | il video

Da video.gazzetta.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lionel Messi si è avvicinato a Manu Gutierrez, giornalista venezuelano con paralisi cerebrale, prima di entrare nel campo di allenamento dell’Argentina. Il giocatore ha salutato Gutierrez, che era presente tra gli spettatori, e ha scambiato qualche parola con lui. Il video dell’incontro è stato condiviso sui social. La scena si è svolta prima dell’allenamento con la squadra nazionale.

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Lionel Messi arriva con i compagni di squadra al campo di allenamento dell'Argentina e, prima di entrare sul terreno di gioco, saluta Manu Gutierrez, giornalista venezuelano affetto da paralisi celebrale. La Pulce aveva conosciuto Gutierrez qualche settimana fa, accettando di farsi intervistare dal collega che ha così realizzato il suo sogno. Guarda il filmato. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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