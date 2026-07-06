Ardea musica e cabaret gratis a Nuova California | il programma dal 9 al 12 luglio

Dal 9 al 12 luglio, a Nuova California, si svolgeranno eventi gratuiti di musica e cabaret, inseriti nel calendario Estate Ardeatina 2026. La manifestazione, promossa dal Comune di Ardea, proseguirà fino a settembre con concerti, spettacoli e iniziative culturali per cittadini e visitatori.

Ardea, 6 luglio 2026 – Prosegue il calendario dell’ Estate Ardeatina 2026, il cartellone promosso dal Comune di Ardea che fino al mese di settembre accompagnerà cittadini e visitatori con un ricco programma di concerti, spettacoli, appuntamenti culturali e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio. Dal 9 al 12 luglio il programma farà tappa a Nuova California, dove Largo delle Marmore ospiterà “Estate con Noi 2026”, quattro giorni di musica, cabaret, gastronomia e intrattenimento organizzati dall’ Associazione Nuova California 2004 ODV, con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Ardea. Estate con Noi 2026 a Nuova California. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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