Amichevole in Galles | scatta la caccia al biglietto per la sfida contro il Newport

Sono aperti i biglietti per l’amichevole in Galles tra la squadra di casa e la formazione giallorossa. La partita, considerata tra le più interessanti della pre-season, si terrà sul campo del Newport County. I tifosi italiani si stanno già organizzando per seguire la squadra anche fuori dai confini nazionali. La sfida rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del periodo pre-campionato, con molti sostenitori pronti a partire per assistere all'incontro.

L’estate calcistica entra nel vivo e i sostenitori giallorossi si preparano a seguire la squadra anche oltremanica. Tra i test più interessanti e suggestivi del programma per la pre-season c’è sicuramente la sfida contro il Newport Country. Il match si disputerà il prossimo 4 agosti alle ore 19:00 locali, corrispondenti alle ore 20:00 italiane. La gara rappresenta un passaggio fondamentale all’interno del programma di lavoro internazionale del club. Questa amichevole si inserisce infatti nel contesto del ritiro estivo della Roma, che quest’anno vedrà il gruppo lavorare e prepararsi direttamente in Galles per ritrovare la condizione migliore. Nelle scorse ore la società capitolina ha pubblicato una nota ufficiale sul proprio sito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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