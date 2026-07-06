almanacco del 06 07 2026

Il 6 luglio ricorre la memoria di Santa Maria Goretti, vergine e martire riconosciuta come protettrice. Questa data è celebrata nella chiesa cattolica con commemorazioni dedicate alla figura della santa. Non sono previsti eventi pubblici ufficiali o celebrazioni di rilievo oltre alle funzioni religiose ordinarie. La giornata si svolge con momenti di preghiera e riflessione in molte comunità religiose.

almanacco del giorno lunedì 6 luglio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Maria Goretti vergine e Martire protettrice della gioventù il sole è sorto questa mattina alle 5:42 tramonterà 20:48 facciamo un salto indietro nel tempo arriviamo al 6 luglio 1957 ci troviamo Liverpool precisamente la festa parrocchiale della chiesa di San Peter un giovanissimo Paul McCartney incontra per la prima volta John Lennon che quel momento sta suonando con la sua band i quadri Man quel giorno nasce la storia della musica per quell'incontro prenderà forma nei leggenda dei Beatles I nati di oggi grandi nomi il 6 luglio 1907 nasceva la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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