Al cinema in settimana | da Minions & Monsters a Good Luck Have Fun Don’t Die

Notizia in breve

In sala questa settimana ci sono diversi film, tra cui “Toy Story 5”, “Minions & Monsters” e “Supergirl”. Tra le uscite più recenti ci sono anche “Disclosure Day”, “Backrooms” e “Obsession”. Tra le produzioni italiane, “Avemmaria” e “La casa – Il rogo del male” sono tra i titoli disponibili. In programmazione anche “Good Luck, Have Fun, Don’t Die” e “Scary Movie”.