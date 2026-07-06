Al cinema in settimana | da Minions & Monsters a Good Luck Have Fun Don’t Die

Da bergamonews.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In sala questa settimana ci sono diversi film, tra cui “Toy Story 5”, “Minions & Monsters” e “Supergirl”. Tra le uscite più recenti ci sono anche “Disclosure Day”, “Backrooms” e “Obsession”. Tra le produzioni italiane, “Avemmaria” e “La casa – Il rogo del male” sono tra i titoli disponibili. In programmazione anche “Good Luck, Have Fun, Don’t Die” e “Scary Movie”.

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È ricca di film la programmazione dei cinema fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Toy Story 5”, “Minions & Monsters”, “Supergirl”, “Disclosure Day”, “Avemmaria”, “Backrooms”, “Good Luck, Have Fun, Don’t Die”, “La casa – Il rogo del male”, “Obsession” e “Scary Movie”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana. LUNEDI’ 6 LUGLIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde ARENA SANTA LUCIA a Bergamo I film all’Arena Santa Lucia AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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