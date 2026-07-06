Affidati a un gommista esperto per il montaggio di pneumatici estivi invernali e quattro stagioni delle migliori marche
Un gommista è stato coinvolto in un incidente mentre montava pneumatici. La polizia ha riferito che durante il lavoro si è verificato un guasto che ha causato danni a un veicolo e lievi ferite a un operatore. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni dell’operatore. La scena è stata messa in sicurezza e sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti.
La sicurezza su strada dipende da numerosi fattori, ma uno dei più importanti è senza dubbio lo stato degli pneumatici. Affidati a un gommista esperto per il montaggio di pneumatici estivi, invernali e quattro stagioni delle migliori marche, così da garantire alla tua auto prestazioni elevate, massima aderenza e una guida sicura in qualsiasi periodo dell’anno. Gli pneumatici rappresentano l’unico punto di contatto tra il veicolo e la strada. Per questo motivo è fondamentale scegliere prodotti di qualità e rivolgersi a un gommista professionista in grado di eseguire il montaggio, il controllo e la manutenzione nel rispetto delle specifiche del costruttore. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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