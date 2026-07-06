affidati a un gommista esperto per il montaggio di pneumatici estivi invernali e quattro stagioni delle migliori marche

Notizia in breve

Un gommista è stato coinvolto in un incidente mentre montava pneumatici. La polizia ha riferito che durante il lavoro si è verificato un guasto che ha causato danni a un veicolo e lievi ferite a un operatore. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni dell’operatore. La scena è stata messa in sicurezza e sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti.