Affari Tuoi salta di nuovo repliche e cancellazioni | che succede a De Martino

Affari Tuoi è stato nuovamente cancellato dalla programmazione di Rai 1, portando a repliche e variazioni di programmazione. La trasmissione, condotta da Stefano De Martino, non è andata in onda come previsto e sono state programmati spostamenti di repliche. La decisione di interrompere temporaneamente la trasmissione ha generato confusione tra il pubblico abituale. La programmazione del game show continua a subire variazioni senza comunicazioni ufficiali.

Affari Tuoi salta ancora. Per chi è abituato a seguire con affetto ogni sera su Rai 1 lo show condotto da Stefano De Martino non è facile orientarsi in una programmazione che continua a cambiare. Anche lunedì 6 luglio la rete concede lo spazio ai Mondiali e il gioco dei pacchi salta un altro turno. Un finale di stagione amaro per la trasmissione, che il 20 luglio cederà il passo a L’Eredità Estate condotto da Marco Liorni. In queste ultime settimane la messa in onda è stata ripetutamente cancellata e domenica 5 luglio è andata in onda una replica che ha lasciato perplessi gli spettatori. I Mondiali rubano il posto ad Affari tuoi. La scelta di Rai 1 è chiara: con i Mondiali di calcio 2026 in corso, la precedenza è allo sport. 🔗 Leggi su Dilei.it

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