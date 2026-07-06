Jake “The Snake” Roberts ha annunciato di aver lasciato l’AEW, senza segnalare tensioni o controversie. La sua collaborazione con la federazione, iniziata nel 2020, si è conclusa recentemente. Roberts ha ringraziato pubblicamente il presidente della federazione, senza specificare dettagli sul motivo della separazione. L’ex wrestler, assente dagli schermi da tempo, ha confermato di aver terminato il suo percorso in AEW.

L’avventura di Jake “The Snake” Roberts in AEW è ufficialmente giunta al termine, ma la separazione è avvenuta senza alcun attrito. Entrato a far parte della compagnia nel 2020, Roberts era ormai assente dagli schermi da diverso tempo. Ora è stato lui stesso a fare chiarezza sulla situazione, confermando di non essere più sotto contratto con la AEW. Jake Roberts dice addio alla AEW: “Tony Khan è una ventata d’aria fresca”. Nel corso di un’intervista con Bill Apter, la leggenda del wrestling ha parlato con grande affetto della sua esperienza agli ordini di Tony Khan, sottolineando quanto abbia apprezzato il periodo trascorso nella federazione: “Mi è piaciuto tantissimo, davvero. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Jake Roberts conferma l’uscita dalla federazione e ringrazia Tony Khan

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