Addio vacanze solo relax | nasce la skilliday il viaggio per imparare qualcosa

È stata annunciata la nascita della “skilliday”, un nuovo tipo di viaggio che combina relax e apprendimento. Questa iniziativa prevede soggiorni in cui i partecipanti si dedicano allo studio di una nuova competenza o disciplina, alternando momenti di riposo a sessioni di formazione. La proposta si affianca alle tradizionali vacanze di relax, offrendo un’alternativa per chi desidera coniugare il tempo libero con l’acquisizione di nuove conoscenze.

La vacanza sdraiati al sole, con il telefono in modalità aereo e l’unico programma della giornata scandito da colazione, spiaggia e cena, non scompare, ma perde il monopolio dell’immaginario estivo. Al suo posto avanza una nuova idea di viaggio, più attiva, più curiosa e soprattutto più identitaria: partire non solo per riposare, ma per imparare qualcosa, tornare con una competenza in più, scoprire una passione, mettere le mani in pasta, letteralmente o metaforicamente, e trasformare il tempo libero in un’esperienza capace di lasciare un segno più duraturo di una calamita comprata all’aeroporto. Mastercard la chiama “skilliday”, crasi tra “skill” e “holiday”, e la racconta come una delle nuove tendenze dell’estate 2026. 🔗 Leggi su Panorama.it

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