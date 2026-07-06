Il 6 luglio si celebra la Giornata Mondiale del Bacio, dedicata a tutti i tipi di baci, da quelli tra innamorati a quelli tra amici e familiari. La giornata è stata istituita per ricordare e celebrare questa forma di gesto affettivo. Non ci sono eventi specifici legati a questa data, ma si tratta di un’occasione per riconoscere l’importanza simbolica del bacio in diverse relazioni.

Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Bacio, una festa che vuole ricordare ogni tipo di bacio, da quello tra innamorati, a quello tra amici, genitori e figli. Il 6 luglio 2005 nel Regno Unito venne decretato il record del bacio più lungo che fu di trentuno ore e trenta minuti. Tale record fu, in seguito, battuto nel 2013 da una coppia thailandese che nel giorno di San Valentino si baciò per 58 ore, 35 minuti e 58 secondi. Il bacio, come gesto di affetto, vede la sua nascita molto, molto tempo fa.I latini, per esempio, distinguevano tre tipi di bacio: l’osculum, che ci si scambiava tra conoscenti e parenti, il basium, riservato a coloro con i quali si era più in confidenza, e il suavium, quello erotico e passionale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 6 luglio, il bacio più lungo di sempre

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