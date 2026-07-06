Accadde oggi | 6 luglio il bacio più lungo di sempre

Da fremondoweb.com 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 6 luglio si celebra la Giornata Mondiale del Bacio, dedicata a tutti i tipi di baci, da quelli tra innamorati a quelli tra amici e familiari. La giornata è stata istituita per ricordare e celebrare questa forma di gesto affettivo. Non ci sono eventi specifici legati a questa data, ma si tratta di un’occasione per riconoscere l’importanza simbolica del bacio in diverse relazioni.

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Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Bacio, una festa che vuole ricordare ogni tipo di bacio, da quello tra innamorati, a quello tra amici, genitori e figli. Il 6 luglio 2005 nel Regno Unito venne decretato il record del bacio più lungo che fu di trentuno ore e trenta minuti. Tale record fu, in seguito, battuto nel 2013 da una coppia thailandese che nel giorno di San Valentino si baciò per 58 ore, 35 minuti e 58 secondi. Il bacio, come gesto di affetto, vede la sua nascita molto, molto tempo fa.I latini, per esempio, distinguevano tre tipi di bacio: l’osculum, che ci si scambiava tra conoscenti e parenti, il basium, riservato a coloro con i quali si era più in confidenza, e il suavium, quello erotico e passionale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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