L’iniziativa, proposta da Pro Loco Sappada e Gruppo Borgate in Festa, è in programma dal 10 al 12 luglio Sappada (Udine), 3 luglio 2026 – Torna a Sappada Borgate in Festa – Heivilanfescht. L’appuntamento è dal 10 al 12 luglio prossimi. «Sarà un fine settimana di grande intensità, con tanti appuntamenti dedicati a cultura, natura, gastronomia e tradizioni si incontreranno» dice il presidente della Pro Loco Sappada, Manuel Piller Hoffer. «Dopo qualche anno di assenza, abbiamo rivitalizzato l’evento lo scorso anno, insieme al Gruppo Borgate in Festa e con la collaborazione di Promoturismo FVG, Unpli FVG e Comune di Sappada. Torniamo in questo... 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - A Sappada “Borgate in Festa” 10-12 luglio 2026

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