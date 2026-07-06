A Sappada Borgate in Festa 10-12 luglio 2026

Da udine20.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da 10 a 12 luglio 2026 si svolgerà a Sappada l'evento “Borgate in Festa”, organizzato dalla Pro Loco e dal Gruppo Borgate in Festa. La manifestazione si terrà nella località in provincia di Udine.

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