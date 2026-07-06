A Roma la prima Academy ATAC per autisti | accesso gratuito e concrete prospettive lavorative

ATAC ha lanciato a Roma la sua prima Academy rivolta alla formazione di nuovi conducenti. Il bando di selezione è aperto fino al 6 luglio e offre un percorso formativo gratuito. Il progetto è accompagnato da un piano di sostegno economico e reali opportunità di inserimento in azienda. Possono candidarsi persone tra i 24 e i 55 anni. Fra i requisiti minimi, il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e della patente di categoria B in corso di validità. Il percorso da candidato ad autista. I candidati che supereranno l’iter di selezione accederanno a un percorso finalizzato all’ottenimento delle abilitazioni necessarie per la guida dei mezzi pubblici: in particolare, la patente D e la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto persone. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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