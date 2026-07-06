Sono state segnalate 13 destinazioni meno note per andare al mare, con costi contenuti. Queste località sono state suggerite come alternative alle mete più popolari, spesso affollate e con prezzi crescenti a causa dell’eccessivo turismo. Le destinazioni sono state individuate per chi cerca opzioni più accessibili e meno affollate durante la stagione estiva. La lista mira a offrire alternative a chi desidera evitare le mete più inflazionate.

Tra destinazioni inflazionate, costi che salgono e località ormai schiacciate dall’overtourism, i viaggi estivi rischiano di trasformarsi in una corsa a ostacoli. Eppure, guardando appena oltre le solite rotte, esiste ancora un Mediterraneo meno rumoroso e più economico. Questa selezione nasce proprio con questo intento, provare a selezionare mete di mare low budget, tutte raggiungibili senza lunghi voli intercontinentali, tutte affacciate sul Mediterraneo, ma lontane dall’immaginario più scontato dell’estate europea. Spesso si tratta di luoghi dove il mare è protagonista, ma non l’unico motivo per andarci: città di porto con una storia da scoprire, isole rimaste ai margini dei grandi flussi, tratti di costa dove la natura ha ancora spazio e i prezzi non sono stati riscritti dal turismo di massa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - 13 mete per andare al mare a cui forse non avevi pensato, spendendo poco

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