Un campione WWE ha condiviso un video su Twitter in cui si mostra al parco giochi con suo figlio, portando con sé il WWE Championship. Nel filmato, il wrestler tiene il titolo tra le mani mentre gioca e si diverte con il bambino. Il video è diventato virale sui social media, mostrando un momento di relax del campione lontano dal ring. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle sue attività o a eventuali eventi imminenti.

Sami Zayn si sta godendo appieno la vita da Undisputed WWE Champion, tanto da portare il titolo al parco come se fosse un membro della famiglia. Il campione ha pubblicato su Twitter un video in cui trascorre del tempo con suo figlio al parco giochi. Una scena già di per sé molto tenera, ma che Sami ha reso ancora più divertente portando con sé anche l’ Undisputed WWE Championship. Nel filmato, Zayn spinge suo figlio sull’altalena, godendosi un tranquillo momento in famiglia. Poco dopo, però, decide di far salire sull’altalena anche la cintura di campione WWE, spingendola proprio come farebbe con un bambino. E non si è limitato a un gesto simbolico per la telecamera: ha continuato a darle diverse spinte, quasi a voler dimostrare che anche il suo prezioso titolo meritava la stessa attenzione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Sami Zayn porta il WWE Championship al parco e il video diventa virale

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Sami Zayn wins the Undisputed WWE Championship | WWE Night of Champions | 6/27/26

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