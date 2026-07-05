Nel 2019, per la prima volta dopo 142 anni, tredici giocatori italiani sono arrivati agli ottavi di finale a Wimbledon. Prima di questa data, l’erba di Wimbledon era considerata una superficie difficile per i tennisti italiani, che preferivano il torneo di Parigi sulla terra battuta. Da allora, il numero di italiani qualificati agli ottavi è aumentato, segnando un cambio rispetto alle precedenti stagioni. La presenza italiana in questo stadio si è consolidata negli ultimi anni.

Una volta l’erba era indigesta agli italiani. Se il Roland Garros era lo Slam più redditizio, sulla prediletta terra battuta, Wimbledon era quello più ostico. Poi è iniziata l’età dell’oro e anche il tabù dell’All England Club è crollato. Certo, nel frattempo i prati londinesi, che erano il palcoscenico ideale dei bombardieri al servizio e dei prestigiatori a rete, sono stati trasformati per adattarli alla pressante richiesta di una maggiore uniformità tra le superfici. Correva l’anno 2001: l’erba dei campi di Church Road, che fino ad allora era un mix di loietto e festuca perenne, venne rifatta per la prima volta utilizzando il 100% di loietto perenne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

© Gazzetta.it - Wimbledon era un tabù, poi... Dal 2019 tredici italiani negli ottavi, come nei 142 anni precedenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Wimbledon 2026, i precedenti di Jannik Sinner. Dagli esordi del 2019 al trionfo del 2025Jannik Sinner entra a Wimbledon 2026 da campione in carica, una prima nella storia del tennis italiano nel singolare maschile.

Wimbledon 2026, Eala sfiderà Paolini negli ottavi. Clamorose eliminazioni di Rybakina e SwiatekNella giornata dei sedicesimi di finale a Wimbledon, sono state eliminate Elena Rybakina e Iga Swiatek, quest’ultima detentrice del titolo.

Temi più discussi: Sinner sfata il tabù del quinto set: contro Kecmanovic una vittoria che vale doppio; La rivelazione di Sinner: All'inizio ero molto teso, c'era nervosismo. Non era una partita come le altre; Matteo Arnaldi, Wimbledon rimane un tabù: quarta sconfitta al 1° turno, passa Halys in quattro set; Wimbledon 2026, Sinner fatica ma passa: contro Kecmanovic sfatato il tabù 5° set.

Wimbledon era un tabù, poi... Dal 2019 tredici italiani negli ottavi, come nei 142 anni precedentiUna volta l’erba era indigesta agli italiani. Se il Roland Garros era lo Slam più redditizio, sulla prediletta terra battuta, Wimbledon era quello più ostico. Poi è iniziata l’età dell’oro e anche il ... gazzetta.it

Naomi Osaka incanta Wimbledon con un abito ispirato alla tradizione giapponese (e sfida il razzismo e i tabù sulla salute mentale) x.com

La rivelazione di Sinner: All’inizio ero molto teso, c’era nervosismo. Non era una partita come le altreGrazie a tutti per essere venuti. È un enorme onore iniziare il torneo ed essere il primo giocatore a entrare su questo campo. Con queste parole e molta emozione, Jannik Sinner ha cominciato la sua ... ilfattoquotidiano.it