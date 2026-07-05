Wimbledon 2026 oggi 5 luglio | orari partite tv streaming italiani in campo

Oggi a Wimbledon 2026 si disputano le prime partite del torneo, con orari e programmazioni disponibili per la televisione e lo streaming. Nessun incontro è previsto nel Middle Sunday, il giorno tradizionalmente di riposo, che quest’anno non viene più rispettato. Sono in campo alcuni giocatori italiani, con match che si svolgono sui vari campi del complesso. Le sfide si svolgono secondo il calendario ufficiale, con aggiornamenti disponibili sui canali di diffusione ufficiali.

Ormai iniziano a essere lontani i tempi del Middle Sunday, il giorno in cui a Wimbledon non scendeva in campo nessuno in ossequio al riposo domenicale. Adesso anche lo Slam londinese va in campo nell’ultimo giorno della settimana, ed è anche una domenica di numeri uno, visto che entrambi scendono in campo sul Centre Court. Prima di loro, però, Novak Djokovic, sette volte vincitore, che chiede strada al russo Roman Safiullin, già ai quarti tre anni fa e stavolta passato dalle qualificazioni, da due quinti set e da Fonseca. Quindi la supersfida del tabellone femminile, un Sabalenka-Osaka che può segnare le conferme dell’una o la definitiva rinascita dell’altra. 🔗 Leggi su Oasport.it

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