Wimbledon 2026 | Jannik Sinner chiede strada a Mochizuki verso i quarti In campo anche Errani e Vavassori

Jannik Sinner ha battuto Mochizuki e si è qualificato per i quarti di finale a Wimbledon 2026. In campo anche Errani e Vavassori. Per il quinto giorno su sette, un italiano si è esibito sul Centre Court.

Per il quinto giorno su sette un italiano calca il Centre Court. Non un fatto inatteso, giacché il nome di oggi è quello di Jannik Sinner, il numero 1 del mondo, ma fa capire quanto ormai le vette del tennis tricolore siano elevate. Una situazione che solo pochi anni fa si sarebbe bramata per chissà quanto, e che assume oramai contorni sempre più reali. Il tutto mentre si entra nell’ormai ex Middle Sunday. Fino alla sua abolizione nella prima domenica si era giocato solo nel 1991, 1997, 2004 e 2016. Ora è un fatto fisso. Sinner, si diceva. Confronto inedito, quello con il giapponese Shintaro Mochizuki, che da queste parti fu campione junior sette anni fa e gioca molto bene. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Jannik Sinner Overcomes Bloodied Shoe in Five Set 1st Round Win | 2026 Wimbleodn

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