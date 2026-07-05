Vuole rompere il monopolio spaziale degli Usa | così la Cina prepara la sorpresa a Trump

La Cina sta intensificando le attività spaziali con l’obiettivo di ridurre il vantaggio degli Stati Uniti nel settore. L’obiettivo è sviluppare un’industria aerospaziale in grado di competere con quella statunitense, attualmente dominata da un’azienda privata. La corsa spaziale cinese si concentra su progetti e programmi che potrebbero sfidare la supremazia americana nel settore.

La Cina sta accelerando nella corsa allo Spazio con il chiaro obiettivo di ridurre il vantaggio degli Stati Uniti e costruire un'industria aerospaziale capace di competere con quella americana, oggi dominata da SpaceX. Nel momento in cui Donald Trump è tornato a rilanciare il primato degli Usa come pilastro della sua agenda, Pechino ha moltiplicato investimenti, startup e programmi tecnologici, puntando sia sul settore commerciale sia su quello militare. La competizione tra le due super potenze, adesso, non riguarda soltanto l'esplorazione spaziale ma anche comunicazioni, difesa, satelliti e controllo delle infrastrutture strategiche del futuro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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