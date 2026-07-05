Vozinha Mendes Lopes e | dopo il Mondiale per i capoverdiani si apre il mercato

Dopo il Mondiale, i giocatori capoverdiani come Vozinha, Mendes e Lopes sono pronti a cambiare squadra o a trasferirsi all’estero. La loro partecipazione al torneo ha attirato l’attenzione di diversi club, spingendo alcuni a valutare offerte e contratti. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sui trasferimenti, ma l’interesse nei loro confronti si è intensificato. Nel frattempo, i giocatori si preparano a nuovi impegni, mentre i tifosi seguono con attenzione le prossime mosse di ciascuno.

E adesso, che sarà di loro? Dove sarà Vozinha in una domenica di luglio, mentre noi andiamo al mare? E Sidny Lopes Cabral, dopo quel gol all’Argentina, tornerà a guadagnare 1000 euro al mese, come quando congelava nella quinta serie tedesca? L’epica eliminazione di Capo Verde contro l’Argentina ha riportato le 10 magiche isolette alla loro dimensione locale. Nulla sarà mai più come prima. Gli Squali Blu resteranno sempre quelli del Mondiale 2026, il movimento calcistico avrà una spinta enorme ma noi non parleremo più di loro ogni quattro giorni. E allora, è doveroso sapere dove saranno da domani. Il portiere, sempre per primo. Vozinha ha giocato le ultime due stagioni al Chaves, in B portoghese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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