Vingegaard | Contento di rimanere in maglia gialla Questo circuito non era ideale per me

Notizia in breve

Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa del Tour de France, corsa tra Tarragona e Barcellona, lunga 168,5 chilometri. La squadra UAE Team Emirates-XRG ha conquistato la vittoria, con Del Toro che ha tagliato il traguardo davanti agli altri atleti. La tappa si è svolta in un percorso pianeggiante, senza grandi salite o difficoltà particolari.