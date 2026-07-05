Vingegaard | Contento di rimanere in maglia gialla Questo circuito non era ideale per me
Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa del Tour de France, corsa tra Tarragona e Barcellona, lunga 168,5 chilometri. La squadra UAE Team Emirates-XRG ha conquistato la vittoria, con Del Toro che ha tagliato il traguardo davanti agli altri atleti. La tappa si è svolta in un percorso pianeggiante, senza grandi salite o difficoltà particolari.
Arriva puntuale la risposta della UAE Team Emirates-XRG. Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France, Tarragona-Barcellona di 168,5 chilometri. Il messicano, che conquista dieci secondi di abbuono, precede il compagno di squadra Tadej Pogacar e il belga Remco Evenepoel. Jonas Vingegaard, che dimostra di non prediligere lo strappo finale come terreno ideale, conclude la sua prestazione in quarta posizione e conserva la maglia gialla di leader della classifica generale, anche se il suo vantaggio sull’acerrimo rivale sloveno scende a soli 6”. Il danese, al termine della gara, ha commentato così la tappa odierna: “ Il distacco è piuttosto ridotto oggi (domenica). 🔗 Leggi su Oasport.it
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