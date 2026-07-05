Villa Medici Roma | mercoledì 8 luglio il top del talento under 30

Mercoledì 8 luglio si terrà a Villa Medici a Roma la cerimonia di premiazione del Myllennium Award, un riconoscimento dedicato ai giovani talenti under 30. L’evento si svolge presso l’Accademia di Francia e rappresenta un momento di riconoscimento per i giovani che si sono distinti in vari settori. La manifestazione è prevista con una cerimonia ufficiale, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sul programma.

Tutto pronto a Roma, direzione Villa Medici (Accademia di Francia, nella Capitale), per la cerimonia di premiazione del prestigioso e blasonato Myllennium Award. L’8 luglio 2026, a partire dalle ore 18 circa, la Città Eterna si prepara ad accogliere la XII edizione del Myllennium Award. Si tratta, come vi avevamo anticipato nel nostro blog nei mesi scorsi, dell’illustre premio multidisciplinare Made in Italy dedicato ai giovani under 30. Riflettori puntati sui migliori talenti under 30 d’Italia. Sorto per valorizzare idee, competenze, mentalità, creatività e innovazione, il Myllennium Award va a costituire, a pieno ritmo, una delle piattaforme più autorevoli e credibili per chi vuole trasformare idee e talento in opportunità concrete. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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