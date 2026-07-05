Via ai saldi Un affare per turisti

Da ilgiorno.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I saldi estivi sono iniziati ieri a Milano e il primo giorno ha registrato un andamento simile a quello dell’anno precedente. I negozi della città hanno riscontrato un livello di affari che rispecchia le previsioni fatte prima dell’apertura, senza variazioni significative rispetto al passato. La presenza di turisti potrebbe rappresentare un'opportunità per il settore commerciale, anche se i dati ufficiali riguardanti le vendite totali non sono ancora disponibili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Primo giorno di saldi estivi ieri a Milano: l’andamento degli affari per i negozi della città rispecchia finora le aspettative della vigilia di una sostanziale parità con l’avvio di quelli dello scorso anno. La tendenza all’insegna della stabilità con la partenza del 2025 emerge dai primi riscontri della Rete associativa vie di Confcommercio Milano. È stato discreto l’afflusso - viene spiegato dall’associazione di categoria - nelle vie dello shopping più centrali del capoluogo grazie anche alla presenza dei turisti stranieri (nella foto le code in Montenapoleone). Partenza più in sordina, invece, come da previsione, per le zone semicentrali e più periferiche della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

via ai saldi un affare per turisti
© Ilgiorno.it - Via ai saldi. Un affare per turisti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Saldi estivi al via anche in Sicilia: un affare da 350 milioni, 170 euro la spesa media prevista per famiglia

Leggi anche: Scattano i saldi estivi, l’appello di Confesercenti ai consumatori

Temi più discussi: Sabato al via i saldi estivi. Confesercenti: In Piemonte giro d’affari di circa 200 milioni, scontrino medio di 140 euro; Da sabato 4 luglio via ai saldi. Confesercenti: Petizione per farli slittare ad agosto; Via ai saldi estivi, clienti già in coda dalla mattina in cerca di offerte; Sabato 4 via ai saldi: stimata una spesa tra i 200 e 230 euro a famiglia.

via ai saldi unVia ai saldi. Un affare per turistiPrimo giorno di saldi estivi ieri a Milano: l’andamento degli affari per i negozi della città rispecchia finora le ... ilgiorno.it

via ai saldi unBenevento, via ufficiale ai saldi estivi: approccio timido in centro. Centri commerciali pieniHanno preso ufficialmente il via ieri i Saldi estivi in Campania, anche se molti negozi avevano già anticipato le promozioni da almeno una decina di giorni, riservando sconti esclusivi ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web