Via ai saldi Un affare per turisti
I saldi estivi sono iniziati ieri a Milano e il primo giorno ha registrato un andamento simile a quello dell’anno precedente. I negozi della città hanno riscontrato un livello di affari che rispecchia le previsioni fatte prima dell’apertura, senza variazioni significative rispetto al passato. La presenza di turisti potrebbe rappresentare un'opportunità per il settore commerciale, anche se i dati ufficiali riguardanti le vendite totali non sono ancora disponibili.
Primo giorno di saldi estivi ieri a Milano: l’andamento degli affari per i negozi della città rispecchia finora le aspettative della vigilia di una sostanziale parità con l’avvio di quelli dello scorso anno. La tendenza all’insegna della stabilità con la partenza del 2025 emerge dai primi riscontri della Rete associativa vie di Confcommercio Milano. È stato discreto l’afflusso - viene spiegato dall’associazione di categoria - nelle vie dello shopping più centrali del capoluogo grazie anche alla presenza dei turisti stranieri (nella foto le code in Montenapoleone). Partenza più in sordina, invece, come da previsione, per le zone semicentrali e più periferiche della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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