via ai saldi un affare per turisti

Notizia in breve

I saldi estivi sono iniziati ieri a Milano e il primo giorno ha registrato un andamento simile a quello dell’anno precedente. I negozi della città hanno riscontrato un livello di affari che rispecchia le previsioni fatte prima dell’apertura, senza variazioni significative rispetto al passato. La presenza di turisti potrebbe rappresentare un'opportunità per il settore commerciale, anche se i dati ufficiali riguardanti le vendite totali non sono ancora disponibili.