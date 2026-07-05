Vertice Nato la richiesta di Meloni | non diventi uno show di Trump

Durante il vertice Nato, la premier ha chiesto che l’incontro non si trasformi in uno spettacolo simile a un evento di Trump. La partecipazione di numerosi ministri alla festa dell’ambasciata americana a Roma, per celebrare l’indipendenza degli Stati Uniti, non ha avuto effetti significativi sulla dinamica degli incontri ufficiali. La richiesta si riferisce alla volontà di mantenere un tono più sobrio e meno spettacolare durante le riunioni internazionali.

La partecipazione di molti ministri alla festa dell’ambasciata Usa a Roma, per celebrare l’anniversario dell’indipendenza americana, non ha cambiato di molto le cose. Un conto sono i rapporti fra i rispettivi establishment, un altro sono i rapporti personali fra leader. Su questo piano Giorgia Meloni andrà ad Ankara dopodomani, per il vertice annuale della Nato, con una consistente dose di irritazione, delusione e disicanto ancora non smaltita, rispetto ai suoi rapporti recenti con Donald Trump. Da Palazzo Chigi trapelano alcune indiscrezioni rispetto alla conversazione avuta due giorni fa da Meloni con Erdogan. Il presidente della Turchia, nonostante sia un grande nemico di Israele, resta un grande alleato di Washington, anche per il suo ruolo nell’Alleanza Atlantica. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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