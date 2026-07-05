Durante un concerto al tramonto al Parco Mediceo di Pratolino, il cantautore Niccolò Fabi si è esibito in una serata estiva. Il pubblico ha ascoltato le sue canzoni mentre il vento soffiava tra gli alberi del parco. L’evento si è svolto in un’atmosfera all’aperto, lontano dal mare, con Fabi che ha portato sul palco la sua musica in una cornice naturale.

VAGLIA Chissà se Niccolò Fabi chiede ancora ai suoi capelli di dargli la conferma che esiste, di essere un uomo e non un cespuglio. Ma una cosa è certa, in questo vento d’estate invece che al mare, Fabi va a Pratolino. E arriva al Parco Mediceo nell’ambito del MusArt Festival, stasera alle 20,15, per un concerto al tramonto che mette al centro tutta la sua produzione musicale, da ’Dica’ all’ultimo album, uscito lo scorso anno, ’Libertà negli occhi’. Con tutta la spontaneità di un cantautore, Fabi arriva il giorno dopo la data di Mannarino e si fa portavoce di un’esperienza che vuole essere intima e collettiva, dove trent’anni di carriera si dipanano su un palco che non ha nessun bisogno di artifici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vento d’estate al Parco mediceo. Concerto al tramonto per Fabi

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