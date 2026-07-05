Quasi tremila persone sono morte a causa del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela nei giorni scorsi. I soccorritori hanno recuperato numerosi corpi tra le macerie di edifici crollati. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza e avviato interventi di assistenza. Le zone più colpite sono state le aree urbane e rurali, con molte abitazioni distrutte o gravemente danneggiate. Non sono ancora stati comunicati dati aggiornati sui feriti.

Beatrice Guarrera - Città del Vaticano Sono quasi tremila le persone che hanno perso la vita nel doppio terremoto che ha colpito il Venezuela nei giorni scorsi. Lo rivela il nuovo bilancio fornito dal Ministero delle Comunicazioni venezuelano, secondo il quale 2.954 sarebbero i morti e 16.592 i feriti. Il governo non ha diffuso cifre sui dispersi, ma le Nazioni Unite stimano che potrebbero essere fino a 50.000. Il Ministero delle Comunicazioni ha inoltre indicato che oltre 16.000 persone sono rimaste senza casa e 856 edifici sono stati danneggiati. I due terremoti si sono verificati a 39 secondi di distanza l'uno dall'altro e hanno colpito principalmente il Venezuela settentrionale. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Venezuela, quasi tremila i morti per il sisma

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Venezuela earthquake: Nearly 1,500 people dead

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