Un drone ha ripreso le operazioni di recupero nelle zone colpite dai due terremoti in Venezuela. Le immagini mostrano residenti tra le macerie, mentre cercano tra i detriti i familiari scomparsi. Le riprese evidenziano le aree maggiormente danneggiate, con edifici crollati e strade sconnesse. Le operazioni di soccorso sono in corso mentre le persone tentano di trovare sopravvissuti tra le macerie.

Le immagini riprese da un drone mostrano le operazioni di recupero in corso nelle aree devastate dai due violenti terremoti che hanno colpito il Venezuela, con residenti impegnati tra le macerie alla ricerca dei propri familiari dispersi. A dieci giorni dal sisma, lungo la costa centro-settentrionale del Paese, famiglie e volontari continuano a scavare tra cumuli di cemento frantumato, in condizioni estremamente difficili e con una grave carenza di mezzi pesanti. In molte aree, le operazioni vengono portate avanti a mano, con secchi e strumenti di fortuna. Lo sforzo della popolazione si è progressivamente spostato dalle operazioni di soccorso a quelle di recupero delle vittime, mentre le squadre lavorano tra strutture instabili, come nel complesso residenziale OPP di Caraballeda, una delle zone più colpite. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Venezuela, la devastazione provocata dal terremoto: il video dal drone

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