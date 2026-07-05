venezuela a dieci giorni dal terremoto si continua a scavare tra le macerie

A dieci giorni dai due terremoti che hanno colpito il Venezuela, le operazioni di ricerca tra le macerie continuano lungo la costa centro-settentrionale. Le squadre di soccorso stanno perlustrando le aree colpite, cercando eventuali sopravvissuti tra gli edifici crollati e i detriti. Non sono stati segnalati aggiornamenti sul numero di persone ancora disperse o sui risultati delle ultime operazioni di salvataggio. Le autorità monitorano le condizioni delle strutture danneggiate e coordinano gli interventi di assistenza.

(LaPresse) A dieci giorni dai due violenti terremoti che hanno colpito il Venezuela, proseguono senza sosta le operazioni di ricerca lungo la costa centro-settentrionale, tra macerie e edifici crollati. Nelle aree più colpite, famiglie e volontari continuano a scavare tra le rovine alla ricerca di migliaia di persone ancora disperse. La grave carenza di mezzi pesanti ha costretto molti residenti a organizzarsi in catene umane, utilizzando attrezzi di fortuna e secchi per rimuovere le macerie dai complessi residenziali distrutti. In diverse zone, lo sforzo si è ormai spostato dalle operazioni di soccorso a quelle di recupero dei corpi. Tra le aree più colpite figura il complesso OPP di Caraballeda, dove le squadre continuano a lavorare tra strutture instabili e condizioni estremamente difficili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Venezuela, soccorritori continuano le ricerche tra le macerie a Caraballeda

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