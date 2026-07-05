A dieci giorni dal terremoto che ha colpito la costa centro-settentrionale del Venezuela, le squadre di soccorso continuano a scavare tra le macerie. Il bilancio di vittime è aumentato e include anche numerosi feriti. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso in diverse zone colpite, senza sosta. Non sono ancora stati resi noti i dati aggiornati sui decessi e le persone ferite. Le attività di soccorso proseguono ininterrottamente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Emergenza senza sosta lungo la costa centro-settentrionale. A dieci giorni dai devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela, le operazioni di ricerca e soccorso proseguono senza interruzioni lungo la fascia costiera centro-settentrionale. Le aree colpite sono ancora ricoperte da macerie e resti di edifici crollati, mentre la popolazione continua a cercare sopravvissuti e dispersi. In molte zone, la mancanza di mezzi pesanti ha reso gli interventi estremamente difficili. Residenti e volontari si sono organizzati autonomamente, formando catene umane e utilizzando strumenti di fortuna e secchi per rimuovere i detriti dagli edifici distrutti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Venezuela, 10 giorni dopo il sisma si continua a scavare: si aggrava il bilancio di vittime e feriti

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Venezuela, il bambino salvato dopo 6 giorni sotto le macerie: la storia di Klieber

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Venezuela, si aggrava il bilancio del terremoto: 235 vittime e 49.000 dispersiIl terremoto che ha colpito il Venezuela circa 32 ore fa ha provocato almeno 235 vittime e 49.

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A sei giorni dal #terremoto che ha devastato il #Venezuela, estratto vivo dalle macerie Klieber, un bimbo di tre anni. Oltre 1900 finora i morti ufficiali. Più di 10mila i feriti. Proseguono intanto le operazioni di ricerca per le decine di migliaia di persone ancora x.com

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