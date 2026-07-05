Un turista è salito sul tetto di un vaporetto a Venezia e è caduto. L’incidente è avvenuto mentre il mezzo navigava in Laguna, senza feriti gravi. La scena ha mostrato comportamenti irrispettosi e scorretti da parte di alcuni visitatori, che non rispettano le regole di sicurezza e decoro. La polizia ha intervenuto per gestire la situazione e verificare eventuali responsabilità. Nessuna informazione sulle identità delle persone coinvolte.

Scene di ordinario degrado e inciviltà a Venezia, dove non basta il numero chiuso per limitare l'accesso alla perla della Laguna a turisti esagitati, maleducati e cafoni. E incoscienti, pure. Un giovane lo scorso venerdì 3 luglio ha pensato bene di salire sul tetto di un vaporetto in movimento nel bacino di San Marco, tra lo sconcerto e le grida di protesta e preoccupazione degli altri passeggeri presenti. Qualcuno ha anche avuto la prontezza di registrare la scena con il telefonino, condividendola poi sui social. Dopo essersi arrampicato in cima, lo sconsiderato ha iniziato a camminare incurante del pericolo che stava correndo. Una bravata sconsiderata conclusa poi come se nulla fosse, con tanto di fuga tra la folla. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Venezia, il turista cafone sale sul tetto del vaporetto: finisce malissimo

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