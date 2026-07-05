van dijk al milan rossoneri pronti a prenderlo a zero nel 2027

Il Milan sta valutando l’acquisto di Van Dijk, che potrebbe arrivare a parametro zero nel 2027. La società rossonera sta preparando un’offerta da presentare questa estate o al massimo nel prossimo mercato, quando il difensore olandese sarà senza contratto. La trattativa riguarda un possibile trasferimento a costo zero, con l’obiettivo di rafforzare la linea difensiva.

Virgil Van Dijk resta un obiettivo del Milan per quello che riguarda il mercato con i rossoneri che sono pronti a fare un tentativo o per questa estate o per la prossima quando l’olandese sarà senza contratto. Milan, la verità su Van Dijk (Ansa Foto) – calciomercato.it Il Liverpool non vorrebbe perdere il giocatore durante questa sessione di mercato, considerando l’olandese uno dei punti fermi della formazione in una stagione che vedrà i Reds cambiare di nuovo allenatore e necessitando dei propri leader dello spogliatoio. Il Milan, secondo quanto affermato da Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube, vorrebbe provare a portare il giocatore in rossonero quanto prima, ma appare disposto ad attendere anche la fine del prossimo campionato, andando a inserire in rosa il classe 1991 una volta che avrà compiuto 36 anni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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