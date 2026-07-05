Valle firma per l’Halley | Impressionato dal club

La Halley Matelica ha annunciato l’ingaggio del playmaker Luca Valle, nato nel 2002 e alto 190 centimetri. Valle arriva dalla Virtus Matera, squadra di serie B interregionale nel girone F. Il giocatore ha firmato il contratto con il club e ha espresso di essere impressionato dall’ambiente e dalla squadra. La firma è stata ufficializzata nelle ultime ore.

La Halley Matelica ha ingaggiato il play Luca Valle, classe 2002 e alto 190 centimetri, proveniente dalla Virtus Matera (serie B Interregionale, girone F). Si tratta di un giocatore di talento, che vanta un buon bagaglio di esperienza. "Appena arrivata la chiamata di Matelica – dice Valle – non ho esitato nel rispondere perché sono rimasto sorpreso dall’organizzazione e dalla serietà del club. Le parole del coach mi hanno trasmesso la sua passione e la voglia nel creare un gruppo squadra che per caratteristiche e ambizioni arrivi a raggiungere importanti obiettivi". Nato ad Alessandria, Valle è cresciuto nel vivaio di Casale Monferrato, arrivando a esordire a livello senior nel 2018-2019 in C Gold. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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