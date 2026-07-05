Usa-Belgio ottavi di finale Mondiale 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gli Stati Uniti affrontano il Belgio negli ottavi di finale del Mondiale 2026. La partita si gioca oggi, con le formazioni ancora da definire. La sfida si svolge in uno stadio ancora da comunicare. La gara sarà trasmessa in diretta su canali sportivi nazionali e streaming ufficiale. Gli statunitensi cercano di proseguire la loro corsa nel torneo, mentre i Diavoli Rossi tentano di riscattare un percorso fin qui sottotono.

Gara valida per gli ottavi di finale dei Campionati del Mondo di calcio 2026. Gli statunitensi proseguono nel loro sogno, mentre per i Diavoli Rossi si tratta di riscattare un cammino fin quì non troppo convincente. Usa-Belgio si giocherà martedì 7 luglio 2026 alle ore 2 presso il Seattle Stadium. USA-BELGIO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli americani hanno già eguagliato quanto fatto nell’edizione precedente dei Mondiali, raggiungendo gli ottavi di finale. Adesso la Nazionale di Pochettino può puntare i quarti di finale, raggiunti nel 2002 in Giappone e corea del Sud. Fin’ora il fattore casalingo è stato sfruttato a pieno, vincendo il proprio girone davanti Australia, Paraguay e Turchia, per poi regolare la Bosnia ai sedicesimi con un secco 2-0. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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Ottavi di finale Mondiali 2026: Stati Uniti-Belgio 3-3 (8-7 d.c.r)

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