Un uomo è disperso nel lago dei Renai, nel comune di Signa, in provincia di Firenze, dopo essere caduto in acqua mentre pescava. Le operazioni di ricerca sono in corso da diverse ore, coinvolgendo squadre di soccorso e mezzi di ricerca. Finora, non sono stati ritrovati segni dell’uomo. Le autorità stanno monitorando la zona e coordinando le ricerche in attesa di eventuali sviluppi.

Sono ore di intense ricerche al lago dei Renai, nel comune di Signa, in provincia di Firenze, dove un uomo risulta disperso dopo essere caduto in acqua mentre stava pescando. L’allarme è scattato nella mattinata di domenica 5 luglio e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di ricerca. La dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, di origine cinese, si trovava sulle sponde del lago per una battuta di pesca quando avrebbe accidentalmente perso la canna. Nel tentativo di recuperarla si sarebbe sporto troppo, finendo in acqua e scomparendo quasi immediatamente alla vista delle persone presenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Uomo disperso al lago, l’incidente fatale durante la pesca: ricerche intense in corso

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