È stata completata una nuova area fitness all'aperto a Montemurlo, lungo via Selvavecchia, vicino all'incrocio con via Roma, a Oste. I lavori sono finiti e l'area è ora accessibile al pubblico. La struttura è situata in una zona aperta, pensata per attività sportive all’aperto.

Il benessere e lo sport all’aria aperta trovano una nuova casa a Montemurlo. Terminati i lavori per la nuova area fitness lungo via Selvavecchia, a due passi dall’intersezione con via Roma, a Oste. Lo spazio (nella foto una parte), che si estende su una superficie di circa 660 mq, è il risultato di un intervento di urbanizzazione primaria, realizzato da Fineuro spa e legato al progetto di rigenerazione urbana della ex Fabbrica Rossa. "L’area fitness va a migliorare ed arricchire il sistema cittadino delle piste ciclopedonali e delle aree verdi a disposizione dei cittadini – ha detto il sindaco Simone Calamai - e il progetto si inserisce nel... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Montemurlo, inaugurata una nuova area fitness in via Selvavecchia

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